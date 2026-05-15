Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça garante proteção a produtores rurais em Três Passos e Região

Liminar impede cobranças e restrições bancárias enquanto pedido de alongamento das dívidas segue em análise

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/05/2026 às 18h34
Justiça garante proteção a produtores rurais em Três Passos e Região
(Foto: Ilustrativa)

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos concedeu liminar favorável a produtores rurais em ação sobre alongamento de dívidas agrícolas.
A decisão foi assinada pela juíza Sucilene Engler Audino.
Com a medida, a instituição financeira fica impedida de promover ações executivas contra os produtores.
Também estão proibidas inscrições em cadastros de inadimplentes durante a tramitação do processo.
A magistrada destacou a necessidade de preservar a atividade rural diante das dificuldades enfrentadas no campo.
A liminar ainda impede cobranças que possam comprometer a continuidade da produção agrícola.
A ação foi movida pelo escritório Dressler Advogados S/C, de Três Passos.
A defesa sustenta o direito ao alongamento das operações de crédito rural conforme legislação específica.
Segundo o escritório, a decisão representa importante precedente regional de proteção aos agricultores.
A situação climática e econômica tem afetado diretamente a capacidade de pagamento das dívidas rurais.
O processo continuará em tramitação até a análise definitiva do pedido de alongamento dos débitos.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 22 horas

Governo do Estado lança projeto para ampliar uso de sementes certificadas na produção de arroz

Foto: Dolmar Frizon/FecoagroPara incentivar o uso de sementes de qualidade, fortalecer a produtividade e garantir maior sustentabilidade à cadeia p...

 Projeto busca contribuir com os agricultores locais na rápida recuperação da capacidade produtiva do solo das áreas afetadas -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 23 horas

Em Agudo, governo do Estado promove oficina sobre prevenção a riscos provocados por eventos climáticos no meio rural

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), promoveu, na quinta-feira (14/5), n...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Cidasc promove webinar sobre atualização da febre aftosa no Brasil e no mundo

Brasil foi reconhecido como zona livre sem vacinação, mas o vírus não respeita fronteiras e atinge países antes livres da doençaNa sexta-feira, 15 ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Pesquisadores da Epagri unem forças para combater praga e doença no cultivo de pepino para conserva

A estratégia do entomologista Alexandre Menezes é utilizar um parasitoide para fazer o controle biológico da broca-das-cucurbitáceas (Foto: Renata ...

 Doce será distribuído gratuitamente ao público durante a tarde -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 2 dias

Preparo de ambrosia com 100 litros de leite, 100 quilos de açúcar e 700 ovos na Fenasul Expoleite busca recorde nacional

A Fenasul Expoleite 2026 foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (13/5) já com uma atração de grande porte: a preparação de uma ambrosia gigante...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 22°
17° Sensação
0.91 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 27 minutos

Vale-pedágio por placa avança e chega ao Rio Grande do Sul
Justiça Há 27 minutos

Ministério Público formaliza denúncia contra executivos da Ultrafarma
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova cordão de fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer
Justiça Há 27 minutos

Eleições 2026: financiamento coletivo de campanha começa nesta sexta
Segurança Pública Há 43 minutos

Brigada Militar recupera celulares levados em roubo a residência em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,76%
Euro
R$ 5,89 +1,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 424,924,08 -2,91%
Ibovespa
177,283,83 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias