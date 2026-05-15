Justiça garante proteção a produtores rurais em Três Passos e Região

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos concedeu liminar favorável a produtores rurais em ação sobre alongamento de dívidas agrícolas.

A decisão foi assinada pela juíza Sucilene Engler Audino.

Com a medida, a instituição financeira fica impedida de promover ações executivas contra os produtores.

Também estão proibidas inscrições em cadastros de inadimplentes durante a tramitação do processo.

A magistrada destacou a necessidade de preservar a atividade rural diante das dificuldades enfrentadas no campo.

A liminar ainda impede cobranças que possam comprometer a continuidade da produção agrícola.

A ação foi movida pelo escritório Dressler Advogados S/C, de Três Passos.

A defesa sustenta o direito ao alongamento das operações de crédito rural conforme legislação específica.

Segundo o escritório, a decisão representa importante precedente regional de proteção aos agricultores.

A situação climática e econômica tem afetado diretamente a capacidade de pagamento das dívidas rurais.

O processo continuará em tramitação até a análise definitiva do pedido de alongamento dos débitos.





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