BM intensifica fiscalização de aglomerações em Santo Ângelo

Na noite de ontem, quinta-feira (03/06), foram intensificadas as abordagens em Praças e arredores de Postos de Gasolina a fim de evitar aglomerações e de identificar pessoas. No Bairro Reserva das Missões (Floripa) foram autuados e recolhidos dois veículos, um por licenciamento vencido e outro por o condutor negar-se a efetuar o teste do etilômetro e não apresentar condutor para retirar o veículo do local.

