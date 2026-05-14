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Em Agudo, governo do Estado promove oficina sobre prevenção a riscos provocados por eventos climáticos no meio rural

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), promoveu, na quinta-feira (14/5), n...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/05/2026 às 20h41
Em Agudo, governo do Estado promove oficina sobre prevenção a riscos provocados por eventos climáticos no meio rural
Projeto busca contribuir com os agricultores locais na rápida recuperação da capacidade produtiva do solo das áreas afetadas -Foto: Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), promoveu, na quinta-feira (14/5), na Câmara de Vereadores de Agudo, a oficina “Riscos no Campo e Planejamento Comunitário”. O curso destinado a orientar os participantes sobre como se planejar para evitar, minimizar e enfrentar os desastres climáticos no meio rural. A atividade reuniu agricultores, técnicos e extensionistas rurais da Emater, representantes da Defesa Civil, bombeiros, estudantes de gestão ambiental e vereadores.

As localidades de Agudo, Santa Maria, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Restinga Seca e Paraíso do Sul foram escolhidas para participar desta oficina porque as áreas rurais destes municípios foram muito afetadas pelo desastre climático ocorrido em maio de 2024. Além disso, etapas importantes do projeto de apoio a desastres climáticos aprovado no edital da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) estão sendo realizadas no município de Agudo.

Estas ações envolvem a recuperação de matas ciliares destruídas pelas enxurradas e a instalação de uma unidade demonstrativa de sistema agroflorestal em uma propriedade rural. O projeto tem o objetivo de contribuir com os agricultores locais na rápida recuperação da capacidade produtiva do solo das áreas agrícolas afetadas.

Oficina abordou temas como medidas de segurança, proteção dos recursos naturais e prevenção de danos às atividades agropecuárias -Foto: Ascom Seapi
Oficina abordou temas como medidas de segurança, proteção dos recursos naturais e prevenção de danos às atividades agropecuárias -Foto: Ascom Seapi

A oficina

A oficina foi ministrada por Abner Willian Quintino de Freitas, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa) e fundador da startup “Hopeful”, sediada no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre. A empresa trabalha desde 2017 com treinamento de indivíduos e instituições em situação de desastre.

O projeto é coordenado pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) e conta com a colaboração de instituições de pesquisa, saúde pública, universidades e extensão rural, entre elas a Emater/RS-Ascar. As ações do programa de capacitação incluem treinamento sobre como agir antes, durante e após desastres, com foco em medidas de segurança, proteção dos recursos naturais e prevenção de danos às atividades agropecuárias.

A formação também abordou instruções sobre práticas de manejo sustentável, como a implementação de sistemas agroflorestais, técnicas de conservação de solo e água e sobre o uso de bioinsumos para aumentar a resiliência da agricultura e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

A oficina faz parte do Projeto “Uma só saúde na agropecuária: diagnóstico e resiliência a desastres no contexto das mudanças climáticas no Estado do Rio Grande do Sul”, coordenado pelo pesquisador do DDPA José Reck Júnior e financiado pela Fapergs no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Voltado a Desastres Climáticos. Uma nova oficina deve ser ministrada ainda neste ano e uma publicação será produzida após a finalização do projeto.

Texto: Maria Alice Lussani/Ascom Seapi
Edição: Secom

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