Cidasc promove webinar sobre atualização da febre aftosa no Brasil e no mundo

Brasil foi reconhecido como zona livre sem vacinação, mas o vírus não respeita fronteiras e atinge países antes livres da doença

Na sexta-feira, 15 de maio, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) promove o webinar “Febre aftosa: avanços no status sanitário do Brasil e a reintrodução do vírus na Europa”. A transmissão acontece às 14h, pelo canal da Cidasc no Youtube. Acessando o link https://www.youtube.com/watch?v=4MV7Q3cvKvM , é possível ativar o lembrete para não perder o webinar.

A palestrante será a médica-veterinária Graziela Pagani Amarante, coordenadora Estadual de Vigilância para Febre Aftosa e Doenças Vesiculares da Cidasc. O webinar é parte da programação do Mês da Sanidade Animal e Vegetal, instituído por lei estadual e celebrado anualmente pela Cidasc.

No ano passado, o Brasil foi reconhecido pela Omsa como zona livre de febre aftosa sem vacinação, status que Santa Catarina já havia obtido em 2007. Este avanço deve beneficiar a cadeia produtiva brasileira como beneficiou a catarinense: foram 18 anos de crescimento e abertura de mercados internacionais, principalmente para a carne suína e bovina.

No entanto, a doença não está erradicada em âmbito mundial. Durante o webinar, a médica-veterinária Graziela Pagani Amarante apresentará casos recentes do reingresso da doença em países europeus livres de febre aftosa sem vacinação, nos quais não se registrava a doença há mais de 18, 30 e até 50 anos (como ocorreu na Alemanha e Hungria).

O evento online pretende também demonstrar as ações de vigilância ativa e passiva que a Cidasc realiza, evidenciando seu papel na manutenção do status sanitário que Santa Catarina construiu ao longo de décadas de atuação da defesa agropecuária, em parceria com o setor produtivo. Ações de orientação aos produtores, como os webinars programados para o Mês da Sanidade Animal e Vegetal, são parte da estratégia da Cidasc de conciliar atividades de fiscalização e de educação sanitária, engajando a comunidade nos esforços de defesa.

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Denise De Rocchi

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