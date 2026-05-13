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Preparo de ambrosia com 100 litros de leite, 100 quilos de açúcar e 700 ovos na Fenasul Expoleite busca recorde nacional

A Fenasul Expoleite 2026 foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (13/5) já com uma atração de grande porte: a preparação de uma ambrosia gigante...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/05/2026 às 20h35
Preparo de ambrosia com 100 litros de leite, 100 quilos de açúcar e 700 ovos na Fenasul Expoleite busca recorde nacional
Doce será distribuído gratuitamente ao público durante a tarde -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A Fenasul Expoleite 2026 foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (13/5) já com uma atração de grande porte: a preparação de uma ambrosia gigante que busca entrar para o Ranking Brasil como recorde gastronômico nacional. A feira ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e segue até domingo (17/5).

A receita impressiona pelos números. Foram utilizados 100 litros de leite, aproximadamente 700 ovos e cerca de 100 quilos de açúcar, além de açúcar aromatizado e vinagre, ingrediente responsável pelo processo de talhamento do doce. O preparo é conduzido pelo chef Edinilson Nogueira Kailer, conhecido como Chef Edi Dagrê, que coordena a série de provas gastronômicas da feira.

“Estamos preparando este prato pela primeira vez, em uma proporção que servirá de base para futuras tentativas ainda maiores. Tudo será auditado e devidamente documentado para homologação do recorde brasileiro, conforme os critérios do Ranking Brasil”, explicou o chef. Segundo ele, o tempo estimado de preparo da ambrosia é superior a duas horas, até atingir o ponto ideal. O doce será distribuído gratuitamente ao público durante a tarde.

Cozinha em grandes proporções

A programação gastronômica da Fenasul Expoleite contará ainda com outras provas de recorde nos próximos dias. Entre os pratos previstos estão carreteiro de cordeiro, hambúrguer, pizza e linguiça, todos preparados em grandes proporções e oferecidos gratuitamente aos visitantes.

Além das provas culinárias, a feira recebe o Festival Brasa & Prosa, que promove o Torneio Ibero-Americano de Assadores Ancestrais. O evento reúne chefs de 11 países da Europa e das Américas, que competirão nas categorias ancestral – com técnicas de fogo de chão e brasa – e defumados.

O festival ocorre diariamente no Pavilhão Internacional, com programação cultural, workshops, cursos e apresentações gastronômicas. O torneio internacional será realizado no sábado (16/5) e no domingo (17/5).

Projeção

A expectativa das entidades organizadoras é superar o público da edição anterior, consolidando a Fenasul Expoleite como uma das maiores feiras agropecuárias e gastronômicas do Rio Grande do Sul no primeiro semestre.

A feira tem entrada gratuita para pedestres e veículos. O acesso de pedestres é feito pelos portões 3 e 7, enquanto os estacionamentos para visitantes estão disponíveis nos portões 5 e 10. Os portões permanecem abertos diariamente, das 8h à meia-noite.

A Fenasul Expoleite é uma realização da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e da Gadolando, com correalização da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e Prefeitura de Esteio.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

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