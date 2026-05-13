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Pavilhão dos Pequenos Animais na Fenasul Expoleite deve receber mais de 300 animais

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/05/2026 às 13h00
Pavilhão dos Pequenos Animais na Fenasul Expoleite deve receber mais de 300 animais
Equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal trabalha na admissão dos Pequenos Animais na feira -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), começou na terça-feira (12/5) a admissão dos coelhos no Pavilhão dos Pequenos Animais para a Fenasul Expoleite, em Esteio. O local estará aberto para visitação do público a partir desta quarta-feira (13/5), quando começa a feira, até domingo (17/5).

Ao longo da semana, a previsão é de que entrem 314 coelhos, entre adultos e filhotes, além de 10 chinchilas e 25 pássaros. Para o processo de admissão dos pequenos animais, a equipe da Seapi é composta por quatro médicos veterinários e dois técnicos agrícolas. “O trabalho da equipe aqui na Fenasul é assegurar que os animais entrem na feira seguindo todas as medidas de segurança sanitária animal, atestando para que os criadores e as melhores genéticas do Estado possam expor seus animais”, avaliou a médica veterinária do DDA, Daniela Ramos.

A equipe segue até domingo (17/5) no Pavilhão dos Pequenos Animais, onde estarão acompanhando a admissão e o bem-estar animal. O técnico agropecuário do DDA, Agnaldo Lopes, ressaltou que o vínculo próximo com os criadores também garante uma ação de educação sanitária. “É um trabalho mútuo que segue o protocolo da feira, como conferência de documentação, inspeção dos animais e detecção preventiva dos ectoparasitas. Tudo isso é um trabalho de auxílio e com proximidade aos criadores, expositores e associações”, explicou Lopes.

Expectativas para a feira

“Nós, criadores de coelhos, fazemos parte de uma situação lúdica de crianças e adultos. Assim, temos uma expectativa muito boa de feira. A Farco é representada por vários criadores e aqui estão presentes mais de 20 raças na Fenasul. O mercado de criação de coelhos não existe apenas para reprodução genética, o mercado está aquecido e existe uma procura para criar em casa como pet para crianças”, avaliou o presidente da Federação das Associações Riograndense de Criadores de Coelhos (Farco), Sílvio Ouriques.

Presidente da Farco, Sílvio Ouriques, destacou que estarão presentes mais de 20 raças de coelhos na Fenasul Expoleite -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Presidente da Farco, Sílvio Ouriques, destacou que estarão presentes mais de 20 raças de coelhos na Fenasul Expoleite -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A cunicultora de Nova Hartz, Yasmim Stacke, enfatizou o convite para que todos venham visitar a Fenasul e o Pavilhão dos Pequenos Animais. “É a nossa primeira participação em feira e é bom expor o nosso trabalho e apresentar o carinho que temos na criação de nossos animais para o público”, enfatizou a produtora rural.

Sobre a Fenasul Expoleite

A Fenasul Expoleite ocorre de 13 a 17 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A feira é realizada pela Seapi e pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), com copromoção da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e da prefeitura de Esteio. A entrada na feira é gratuita.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

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