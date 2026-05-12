Inscrições abertas para mesários voluntários nas eleições de 2026

Estão abertas as inscrições para atuar como mesário voluntário nas eleições de 2026, marcadas para outubro. Os mesários têm a responsabilidade de auxiliar na organização e no funcionamento das seções eleitorais, desempenhando tarefas como ordenar a fila de votantes, verificar urnas e cabines de votação e localizar os nomes dos eleitores no caderno de votação.

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos e que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. Não podem participar candidatos que disputem cargos eletivos neste pleito, parentes até segundo grau de candidatos, nem integrantes de diretórios partidários que exerçam funções executivas.

Também ficam impedidas as autoridades policiais, já que atuam no processo eleitoral em outras funções, como na segurança dos locais de votação e no transporte das urnas.

O registro pode ser feito pela internet, por meio do aplicativo e-Título ou pelos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Outra opção é o contato direto com o cartório eleitoral, por telefone ou WhatsApp local, conforme os canais informados nos sites dos TREs.

A inscrição não garante convocação imediata. Caso não haja vagas disponíveis, o cadastro permanece para futuras eleições. Quando selecionado, o voluntário recebe confirmação por carta oficial da Justiça Eleitoral ou por meios digitais, como WhatsApp oficial ou pelo próprio e-Título. A ausência no dia da eleição, sem justificativa, pode gerar penalidades.

O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os mesários realizem o treinamento preparatório, disponível no aplicativo Mesário.

O universitário Miguel de Paula é mesário voluntário e avalia a experiência como uma forma positiva de participação social.

“Acredito sim que possa contribuir com a cidadania do país. Acho que é um exercício que a gente tem que ter pelo menos uma vez, até para conhecer todo o processo da votação. É gratificante pelo lado de que você está ali conhecendo a política de perto e como as pessoas se portam no dia da votação também”.

Jonathas Rocha também atua como mesário voluntário e compartilha da mesma visão.

“Uma função muito importante. Vale a pena para você ter experiência e você também poder ajudar o seu país diretamente e até indiretamente ali, auxiliando as pessoas a votarem e tudo mais”.

Seja de forma voluntária ou por convocação, o trabalho não é remunerado. Os mesários recebem apenas auxílio-alimentação de R$ 65 por turno trabalhado. Entre os benefícios, estão ainda dois dias de folga para cada dia de atuação nas eleições e para cada dia de treinamento, além da possibilidade de utilização da atividade como horas complementares em instituições de ensino conveniadas ao TRE. Em alguns casos previstos em edital, a função também pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos.

Nas eleições deste ano, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, quando necessário, para 25 de outubro.

Em 2026, o Brasil completa três décadas de utilização da urna eletrônica, período em que o país se consolidou como referência na realização da maior eleição informatizada do mundo.