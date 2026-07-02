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Governo do RS desativará perfil oficial nas redes sociais a partir de 4 de julho

Canal alternativo será utilizado para divulgar informações de interesse público e prestação de serviços durante o período eleitoral.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul
02/07/2026 às 09h34
Governo do RS desativará perfil oficial nas redes sociais a partir de 4 de julho
(Foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul)

O Governo do Rio Grande do Sul informou que o perfil oficial @governo_rs será temporariamente desativado a partir do dia 4 de julho de 2026, em cumprimento às determinações da legislação eleitoral vigente.

A suspensão ocorrerá durante todo o período eleitoral, com previsão de retorno das atividades do perfil após a realização das eleições.

Para que a população continue recebendo informações de interesse público, comunicados oficiais e conteúdos relacionados à prestação de serviços, o Executivo estadual orienta os cidadãos a acompanharem o perfil @informacoesgovrs no Instagram e no Facebook.

Segundo o governo, o canal alternativo será responsável pela divulgação de informações consideradas essenciais à população gaúcha enquanto o perfil oficial permanecer fora do ar.

A medida atende às regras eleitorais que disciplinam a comunicação institucional de órgãos públicos durante o período que antecede as eleições, garantindo a observância das normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

 

 

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