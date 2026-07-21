Começou nesta segunda-feira, 20 de julho, o prazo para solicitar voto em trânsito

Eleitores que estiverem fora do domilício eleitoral durante as Eleições 2026 podem solicitar, a partir desta segunda, 20 de julho, o voto em trânsitro, modalidade que permite alteração temporária do local de votação. O prazo se estende até o dia 20 de agosto.

O voto em trânsito permite que o voto seja feito em outro município, desde que seja em uma capital ou em um município com mais de 100 mil eleitores. O eleitor pode votar nos cargos de presidente, senador e deputados federais, estaduais e distritais se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral. Caso contrário, só poderá votar para presidente.

A solicitação pode ser feita de forma online, pelo Autoatendimento eleitoral, para quem já teve a biometria coletada, ou de forma presencial em um cartório eleitoral, portando um documento oficial com foto. Durante o pedido, o eleitor deve informar o local em que pretende votar. Após as eleições o título retorna à seção de origem.

Os brasileiros que vivem no exterior e que, porventura, estiverem no Brasil durante o primeiro ou segundo turno podem usar o voto em trânsito. O prazo é o mesmo para os que residem no país.





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