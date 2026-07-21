Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Começou nesta segunda-feira, 20 de julho, o prazo para solicitar voto em trânsito

A solicitação pode ser feita de forma online, pelo Autoatendimento eleitoral, ou de forma presencial em um cartório eleitoral

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações TSE
21/07/2026 às 11h33
Começou nesta segunda-feira, 20 de julho, o prazo para solicitar voto em trânsito
(Foto: TSE/ Reprodução)

Eleitores que estiverem fora do domilício eleitoral durante as Eleições 2026 podem solicitar, a partir desta segunda, 20 de julho, o voto em trânsitro, modalidade que permite alteração temporária do local de votação. O prazo se estende até o dia 20 de agosto.

O voto em trânsito permite que o voto seja feito em outro município, desde que seja em uma capital ou em um município com mais de 100 mil eleitores. O eleitor pode votar nos cargos de presidente, senador e deputados federais, estaduais e distritais se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral. Caso contrário, só poderá votar para presidente.

A solicitação pode ser feita de forma online, pelo Autoatendimento eleitoral, para quem já teve a biometria coletada, ou de forma presencial em um cartório eleitoral, portando um documento oficial com foto. Durante o pedido, o eleitor deve informar o local em que pretende votar. Após as eleições o título retorna à seção de origem.

Os brasileiros que vivem no exterior e que, porventura, estiverem no Brasil durante o primeiro ou segundo turno podem usar o voto em trânsito. O prazo é o mesmo para os que residem no país. 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Nelson Jr./ASICS/TSE)
Eleições Há 1 dia

Prazo para convenções partidárias começa nesta segunda-feira

Os partidos terão até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções e enviarem as informações dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

 (Foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul)
Período Eleitoral Há 3 semanas

Governo do RS desativará perfil oficial nas redes sociais a partir de 4 de julho

Canal alternativo será utilizado para divulgar informações de interesse público e prestação de serviços durante o período eleitoral.

 (Foto: Divulgação / TSE)
Calendário Eleitoral Há 3 semanas

Eleições 2026 entram em fase decisiva com início de prazos e restrições previstas pela Justiça Eleitoral

Cronograma estabelece regras para candidatos, partidos e gestores públicos nos meses que antecedem a votação de outubro.

 (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
Regras Eleitorais Há 3 semanas

Apresentadores pré-candidatos devem se afastar do rádio e da televisão até nesta terça-feira (30)

Legislação eleitoral determina restrições para evitar favorecimento de futuros candidatos durante o período que antecede as eleições.

 (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
Comissão Há 2 meses

Presidente do TSE cria comissão para combater IA ilegal nas eleições

Os presidentes definiram que será criada uma comissão permanente para tratar do uso responsável de inteligência artificial nas campanhas eleitorais

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 25°
23° Sensação
2.09 km/h Vento
81% Umidade
100% (17.21mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
18° 14°
Quinta
18° 11°
Sexta
16° 12°
Sábado
21° 14°
Domingo
21° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 34 minutos

Empresas apostam em brindes úteis para fortalecer marcas
Política Há 34 minutos

Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE
Senado Federal Há 34 minutos

Projeto libera R$ 56 milhões para Justiça Federal, Justiça do Trabalho e MPU
Política Há 35 minutos

Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência
Educação Há 1 hora

Professores do Colégio Ipiranga participam de congresso nacional da Rede Sinodal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,26%
Euro
R$ 5,79 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,715,28 +2,11%
Ibovespa
172,452,97 pts -0.53%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias