Governo do Estado reforça pesquisa agropecuária com caminhonetes equipadas com plataforma e cesto aéreo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), adquiriu duas caminhonetes equipadas com plataforma e cesto aéreo para a coleta de sementes de espécies florestais nativas, com investimento de R$ 829 mil. Os veículos serão utilizados em atividades como marcação de matrizes e coleta de sementes, além de apoiar projetos de pesquisa e iniciativas estratégicas voltadas à descarbonização da agropecuária no Rio Grande do Sul.

O titular da Seapi, Márcio Madalena, ressaltou que o investimento representa um avanço importante para a estrutura de pesquisa e inovação da pasta. “Estamos qualificando a capacidade operacional da Seapi com equipamentos modernos que ampliam a eficiência do trabalho técnico em campo. Essas caminhonetes vão contribuir diretamente para ações de recuperação ambiental, preservação de espécies nativas e fortalecimento de projetos estratégicos ligados à sustentabilidade e à descarbonização da agropecuária gaúcha”, afirmou.

A aquisição dos equipamentos busca qualificar a oferta de sementes e mudas de espécies nativas, contribuindo para a recuperação ambiental, especialmente em áreas de mata ciliar e regiões atingidas por enchentes. “O cesto aéreo facilitará a coleta de sementes de árvores matrizes selecionadas e contribuirá significativamente para a recuperação ambiental”, destacou o engenheiro florestal da Seapi e coordenador do Plano ABC+RS, Jackson Brilhante.