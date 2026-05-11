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Primeiro animal a chegar à Fenasul Expoleite 2026 é de Santa Catarina

A vaca Jersey, com 16 meses e de nome Colorada, foi a primeira a chegar à Fenasul Expoleite 2026 nesta segunda-feira (11/5). Do município de Braço ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/05/2026 às 17h50
Primeiro animal a chegar à Fenasul Expoleite 2026 é de Santa Catarina
Colorada veio do município de Braço do Norte com outras sete Jersey e uma Holandesa, da Cabanha Luckmann -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A vaca Jersey, com 16 meses e de nome Colorada, foi a primeira a chegar à Fenasul Expoleite 2026 nesta segunda-feira (11/5). Do município de Braço do Norte, em Santa Catarina, ela veio com outras sete Jersey e uma Holandesa vermelha e branca, de 5 a 16 meses, da Cabanha Luckmann, de Edimar Luckmann. Saíram de casa à meia-noite de domingo (10/5) e chegaram às 6h no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para participar da feira, que ocorre de 13 a 17 de maio.

Luckmann contou que seus pais criavam bovinos de leite desde que ele era criança. Na feira, seus animais vão participar de prova de morfologia. “É a primeira vez que estamos na Fenasul Expoleite. A expectativa é que eles mostrem seu potencial na pista”, disse.

O criador explicou que a alimentação das vacas é à base de feno e ração balanceada de soja e milho. “Uns 60 dias antes da feira, começamos a prepará-las com banho duas vezes ao dia, pré-tosquia e ventilação. Normalmente, elas são criadas soltas no campo, mas nesse período ficam em baias individuais.”

Trabalho da Defesa Animal

Os animais que participam da Fenasul Expoleite são recepcionados por servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi). Conforme o coordenador da Defesa Sanitária da feira e médico veterinário, Augusto Scheeren, são três equipes compostas por três médicos veterinários e dois técnicos agrícolas que estão presentes das 8h às 20h na recepção de bovinos e equinos. Além disso, duas equipes fazem a admissão sanitária dos ovinos que vão participar da Fenovinos e quatro médicos veterinários recepcionam os pequenos animais. “Um total de 21 servidores”, afirmou.

Animais participantes da feira são recepcionados por servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Animais participantes da feira são recepcionados por servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

“Antes dos animais desembarcarem, a gente confere a Guia de Trânsito Animal (GTA) e demais documentação sanitária. Autorizado o desembarque, é feita uma inspeção visual, onde analisamos se o animal apresenta algum sinal clínico de doença infectocontagiosa ou presença de ectoparasitas”, esclareceu Scheeren.

O zootecnista e comissário-geral da Fenasul Expoleite, Pablo Charão, ressaltou que, após entrarem no Parque, os animais passam por uma admissão zootécnica por nove servidores do DDA. “Eles fazem o acompanhamento junto com técnicos das associações dos animais, onde avaliam suas características, para ver se possuem condições de participar dos julgamentos e seus devidos enquadramentos nas categorias nas quais estão inscritos. Depois disso, os animais estarão aptos ao julgamento, que é o ápice da exposição morfológica.”

Charão afirmou que o destaque da feira continua sendo os bovinos de leite das raças Holandês e Jersey. “Cada uma com duas competições nacionais”, pontuou. “A gente espera uma boa participação de público para esses eventos, além das demais atividades, como palestras, demonstrações e atividades culturais.”

Texto: Darlene Silveira/Ascom Seapi
Edição: Secom

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