Fenasul Expoleite 2026 começa na quarta (13), com programação diversificada e entrada gratuita

A Fenasul Expoleite 2026 começa na quarta-feira (13/5), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com programação variada e entrada gratuita. Entre as atrações, haverá concursos de ordenha, julgamento de animais, provas e rodeios, feira da agricultura familiar e multifeira, seminários técnicos, atrações culturais e gastronomia.

Pedestres poderão ingressar pelos portões 3 e 7, e haverá vagas de estacionamento para visitantes nos portões 5 e 10. Os portões ficarão abertos das 8h às 00h.

Concurso leiteiro, provas e julgamentos

A Fenasul Expoleite 2026 terá a participação de 1.453 animais, entre bovinos leiteiros, bubalinos, equinos, coelhos, chinchilas, pássaros, caprinos e ovinos. O concurso de ordenha das raças Holandesa e Jersey ocorrerá na quarta (13/5) e na quinta-feira (14/5), encerrando com o tradicional banho de leite às 17h da quinta-feira.

Pela primeira vez na história, a Feira Nacional dos Ovinos (Fenovinos) será realizada junto com a Fenasul Expoleite, com a presença de 483 animais. Haverá julgamento de animais, Campeonato Cabanheiro do Futuro e leilão multirraças.

Os cavalos Árabes competirão na segunda etapa Fenasul de Domados do Pampa, enquanto os Mangalargas terão provas de três tambores e seis balizas, ambos no sábado (16/5) e no domingo (17/5), nas pistas 14 e 15. De quinta a domingo, na pista PP1, ocorrerá o 11º Rodeio Fenasul.

O Cavalo Crioulo contará com atividade intensa na pista da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) a partir da quinta-feira (14/5), com a Classificatória Gaúcha Sul e Exposição Outonal 2026.

Agricultura familiar e multifeira

O público da Fenasul Expoleite contará com um espaço de passeio e compras qualificado na Feira da Agricultura Familiar e na Multifeira de Esteio. A Feira da Agricultura Familiar terá 40 expositores com produção de agroindústrias familiares gaúchas, funcionando no Pavilhão da Agricultura Familiar em dias e horários diferenciados.

Já a Multifeira de Esteio, que ocupará os Pavilhões Internacional, do Artesanato e parte do de Agricultura Familiar, reunirá 116 empresas, instituições, entidades e órgãos públicos, que vão apresentar um pouco da diversidade econômica de Esteio e de outros municípios do Rio Grande do Sul.

Atrações culturais

O Pavilhão da Agricultura Familiar terá um espaço dedicado às atividades culturais. De quarta a sábado, a partir das 20h, o palco receberá shows musicais de diversos estilos. No sábado e no domingo, a partir das 8h, haverá o Rodeio Artístico Esteio, uma competição com danças tradicionais, declamação, intérprete solista e chula.

Palestras

A Fenasul Expoleite também contará com eventos técnicos. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) promoverá um seminário sobre tecnologias para mitigação de gases do efeito estufa na cadeia leiteira na sexta-feira (15/5), às 8h30, na Casa do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa). Apresentações sobre manejo sanitário, desmama e mercado ocorrerão na casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA).

Festival Brasa & Prosa

O festival gastronômico, que promove o Torneio Ibero Americano de Assadores Ancestrais, estará no Pavilhão Internacional em todos os dias da feira. No espaço, haverá programações culturais, workshops e cursos, estabelecimento de recordes e o torneio, que será realizado no sábado (16/5) e no domingo (17/5).

Sobre a Fenasul Expoleite

A Fenasul Expoleite é realizada pela Seapi e pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), com copromoção da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e da prefeitura de Esteio.