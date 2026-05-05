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Município de Vista Gaúcha entrega melhorias em estradas durante programação de aniversário

Investimentos em acessos do interior superam R$ 500 mil e garantem melhores condições de tráfego e produção.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Vista Gaúcha
05/05/2026 às 14h20
Município de Vista Gaúcha entrega melhorias em estradas durante programação de aniversário
(Foto: Ascom / Prefeitura de Vista Gaúcha)

Na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, como parte das celebrações pelos 38 anos de emancipação de Vista Gaúcha, a Prefeitura promoveu, em seu gabinete, a cerimônia oficial de apresentação das ações realizadas no Plano de Recuperação das Estradas do interior.

A atividade reuniu lideranças locais, entre elas o prefeito Locatelli, o vice-prefeito André, o presidente do Legislativo, Rudinei Monteiro, além de secretários, vereadores, servidores municipais e integrantes da imprensa.

Durante o ato, as autoridades enfatizaram a relevância das obras e da manutenção contínua das vias rurais. O chefe do Legislativo destacou que a qualidade das estradas é essencial para impulsionar o setor agrícola, garantindo melhores condições para o deslocamento e o escoamento da produção.

O vice-prefeito também mencionou os avanços conquistados, mesmo diante de dificuldades recentes. Ele explicou que as chuvas intensas do último fim de semana causaram prejuízos em diversos trechos, mas que as equipes da Secretaria de Obras atuaram rapidamente para restabelecer o tráfego nas localidades afetadas.

Já o prefeito ressaltou os recursos destinados à infraestrutura, com mais de R$ 500 mil investidos na compra de tubos e galerias, utilizados na recuperação de bueiros, pontes e pontos críticos das estradas. Segundo ele, os serviços estão sendo executados em várias frentes, garantindo melhores condições de circulação mesmo em períodos de instabilidade climática, beneficiando diretamente atividades como suinocultura, avicultura, produção leiteira e o transporte escolar.

O gestor municipal também destacou a importância de manter um parque de máquinas atualizado e eficiente, capaz de atender à demanda crescente por serviços com agilidade e qualidade.

A entrega das melhorias reforça o compromisso da administração com o fortalecimento do meio rural e com o bem-estar da população, especialmente daqueles que dependem diariamente das estradas para trabalhar e produzir.

 

 

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