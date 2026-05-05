PRF apresenta balanço Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais do RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou ontem (04) o balanço da Operação Dia do Trabalho 2026 no Rio Grande do Sul. O levantamento aponta diminuição do número de mortes e aumento das fiscalizações nas rodovias federais gaúchas.

Houve crescimento no volume de abordagens: 5.853 pessoas (26% a mais que em 2025) e 4.795 veículos (33% a mais). No enfrentamento à embriaguez ao volante, 4.059 pessoas foram fiscalizadas, com 80 autuações.

Durante o período, a PRF autuou 102 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos, 350 pelo não uso do cinto de segurança e pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção. Além disso, 861 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade.

Os acidentes aumentaram 19%, passando de 57 em 2025 para 68 em 2026. Os acidentes graves aumentaram 33%, de 12 para 16. Em 2026, 1 pessoa morreu nas rodovias federais do estado durante o período, contra 4 no ano anterior.

Além da segurança viária, a PRF também focou no combate ao crime e na conscientização dos cidadãos. O balanço das operações registrou a prisão de 22 pessoas por crimes que vão do contrabando de cigarros até a recuperação de veículos roubados/furtados

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