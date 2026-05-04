Semana começa com instabilidade na Região Celeiro

A semana inicia com mudança no tempo em Três Passos e municípios da Região Celeiro. Nesta segunda-feira (04), a massa de ar frio ainda atua sobre o Rio Grande do Sul, mas a entrada de umidade pelo norte favorece o retorno da instabilidade. O sol pode aparecer, porém a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em vários pontos. Na divisa com Santa Catarina, a chuva pode ocorrer já pela manhã. Não estão descartados temporais isolados, com vento forte e granizo.

As temperaturas foram baixas ao amanhecer, entre 10°C e 12°C, podendo ter chegado a 8°C ou 9°C em alguns locais. À tarde, os termômetros sobem, com máximas entre 21°C e 23°C, podendo chegar a 25°C.

Na terça-feira (05) e na quarta-feira (06), o tempo firme predomina, com sol e elevação das temperaturas, que podem atingir entre 31°C e 33°C.

Na quinta-feira (07), o sol aparece entre nuvens, mas uma frente fria aumenta a nebulosidade e traz chuva entre a tarde e a noite, com risco de temporais, vento forte e granizo. As máximas ficam entre 30°C e 32°C.

Já na sexta-feira (08), a chuva ainda atua pela manhã, mas ao longo do dia o tempo melhora com a chegada de uma massa de ar seco e frio, derrubando as temperaturas, com máximas próximas de 20°C e mínimas entre 9°C e 11°C.