Homem relata sequestro, agressão e roubo em Ijuí

A Brigada Militar foi acionada por volta dos 40 minutos de hoje, 01, para atender a uma ocorrência na Linha 7 Leste, interior de Ijuí. Conforme o registro, um homem, de 23 anos, estava batendo nas residências informando que havia sido alvo de um roubo.

Em contato com a guarnição, a vítima informou ter sido levada dos apartamentos do Colmeia por quatro indivíduos numa Parati. Os suspeitos seguiram até o bairro Lambari onde o veículo apresentou falha mecânica e o homem foi transferido para um Voyage, sendo levado até o interior do município, onde segundo ele, foi agredido e teve o celular roubado, sendo liberado. A vítima diz não ter dívidas com terceiros.

A Parati foi localizada no bairro Lambari, conforme a informação, sendo recolhida ao guincho credenciado. No interior do veículo havia um celular, porém, não pertence a vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.





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