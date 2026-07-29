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A bTrade e fiandeira anunciam parceria estratégica no Brasil

A bTrade e fiandeira tecnologia assinam acordo que torna a empresa brasileira distribuidora exclusiva das soluções de Managed File Transfer da bTra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 11h55
A bTrade e fiandeira anunciam parceria estratégica no Brasil
fiandeira tecnologia

A bTrade, empresa global de soluções de Managed File Transfer (MFT) e troca corporativa segura de dados, anunciou uma parceria estratégica com a fiandeira tecnologia, provedora brasileira especializada em segurança da informação, conectividade segura, proteção de dados e troca de informações críticas.

Pelo acordo, a fiandeira tecnologia será a distribuidora exclusiva das soluções bTrade no Brasil e oferecerá acesso local à tecnologia, consultoria, implementação e suporte técnico.

A parceria combina a plataforma TDXchange e a experiência internacional da bTrade, que atua desde 1990 e alcança mais de 150 mil usuários finais em todo o mundo, com o conhecimento técnico, a presença regional e a proximidade da fiandeira tecnologia com organizações brasileiras de setores críticos e altamente regulados.

"O Brasil é um mercado de tecnologia importante e em rápida evolução, no qual segurança, controle, resiliência e preparação regulatória ganham prioridade", afirmou Hanz Jorgensen, Chief Operating Officer da bTrade. "As organizações precisam de mais do que movimentar arquivos: precisam de uma base segura para a troca corporativa de dados, com Zero Trust, criptografia resistente a ameaças quânticas, automação, observabilidade e operações assistidas por IA. A fiandeira tecnologia compartilha nosso compromisso com a excelência técnica e a proteção de informações críticas."

Segurança avançada e operações inteligentes

"Com ameaças cibernéticas mais sofisticadas e exigências regulatórias em evolução, as organizações precisam controlar e visualizar melhor a troca de informações críticas", afirmou Luis Figueiredo, sócio-fundador da fiandeira tecnologia. "A parceria permite levar ao mercado brasileiro uma plataforma avançada de MFT que reúne segurança, automação, rastreabilidade e inteligência operacional."

O TDXchange adota arquitetura Zero Trust nativa de ponta a ponta e reúne criptografia de dados em trânsito e em repouso, recursos resistentes a ameaças quânticas, autenticação multifator, integração com provedores de identidade, controle granular de acesso por funções, autenticação entre serviços, segregação de funções, aplicação centralizada de políticas e integração com SIEM. Trilhas de auditoria, histórico de configurações e rastreabilidade integral das transferências apoiam governança, conformidade e investigação.

A bTrade foi uma das primeiras provedoras de MFT a incorporar criptografia resistente a ameaças quânticas a uma plataforma corporativa. O recurso contribui para proteger informações que precisam permanecer confidenciais por anos ou décadas.

A plataforma também avança em operações de MFT assistidas por IA. Administradores autorizados podem consultar, em linguagem natural, atividades de transferência, status de workflows, comportamento do sistema e ocorrências operacionais, reduzindo a busca manual em logs e relatórios.

A análise inteligente e a detecção de anomalias ajudam a identificar arquivos ausentes, volumes incomuns, comportamento inesperado de parceiros, atrasos, gargalos, possíveis violações de SLA e riscos emergentes de operação ou segurança.

Especialização local para organizações brasileiras

Fundada em 2015, a fiandeira tecnologia atua com consultoria, implementação e suporte local em ambientes críticos e regulados. Sua experiência abrange proteção de dados sensíveis, governança da informação, acesso seguro a sistemas críticos e modernização da troca de informações, com atuação em energia, serviços financeiros, seguros, governo, indústria, mineração, logística e serviços jurídicos.

O portfólio da parceria inclui o TDXchange, para MFT corporativo; o TDCloud, serviço em nuvem para troca segura de arquivos; e o AttachGuard, para compartilhamento seguro pelo Microsoft Outlook.

Organizações brasileiras poderão combinar MFT e troca B2B segura, automação de workflows, observabilidade, detecção de anomalias, compartilhamento via navegador e implantação local, híbrida ou em nuvem com atendimento técnico no país. A iniciativa busca proteger dados sensíveis, modernizar fluxos de missão crítica, apoiar a preparação regulatória e elevar a confiabilidade operacional.

Sobre a bTrade

Fundada em 1990, a bTrade desenvolve soluções de Managed File Transfer e troca corporativa segura de dados. O TDXchange permite automatizar, monitorar e governar transferências de informações de missão crítica entre sistemas internos, nuvens, usuários, APIs e parceiros comerciais.

Mais informações disponíveis em: www.btrade.com

Sobre a fiandeira tecnologia

Sediada em São Paulo e atuante desde 2015, a fiandeira tecnologia é uma provedora brasileira especializada em segurança da informação, conectividade segura, proteção de dados e troca de informações críticas. A empresa combina conhecimento técnico, tecnologias globais, consultoria, implementação e suporte local.

Para mais informações sobre as soluções bTrade no Brasil, basta acessar www.fiandeira.com.br/btrade

Contatos para a imprensa

bTrade, LLC

Hanz Jorgensen | COO - Sócio Co-Gestor

[email protected] | +1 214-347-9080

fiandeira tecnologia

Luis Figueiredo | Fundador e Diretor de Vendas

[email protected] | +55 11 4063-8333

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