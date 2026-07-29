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Caixa começa a distribuir lucro do FGTS e trabalhadores receberão parte dos valores

Trabalhadores com saldo no FGTS receberão R$ 18,68 a cada R$ 1 mil disponíveis na conta em 31 de dezembro de 2025.

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1
29/07/2026 às 11h57
Caixa começa a distribuir lucro do FGTS e trabalhadores receberão parte dos valores
(Foto: Divulgação)
A Caixa Econômica Federal começa a distribuir, na sexta-feira (31), parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025, podendo beneficiar diversos trabalhadores.
O repasse, aprovado pelo Conselho Curador do FGTS nesta terça-feira (28), será de R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro do fundo no ano passado. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta receberão os valores.
Para calcular o valor que será creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,0186834.
Assim, quem tinha R$ 1 mil em uma conta do fundo no fim do ano passado, por exemplo, receberá, nessa mesma conta, R$ 18,68, e assim por diante.

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