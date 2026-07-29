Caixa começa a distribuir lucro do FGTS e trabalhadores receberão parte dos valores

A Caixa Econômica Federal começa a distribuir, na sexta-feira (31), parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025, podendo beneficiar diversos trabalhadores.

O repasse, aprovado pelo Conselho Curador do FGTS nesta terça-feira (28), será de R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro do fundo no ano passado. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta receberão os valores.

Para calcular o valor que será creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,0186834.