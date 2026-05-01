Plano de contingências em escolas é apresentado a secretários da região Celeiro

No dia 28 de abril de 2026, durante a tarde, na sede da AMUCELEIRO, em Três Passos, ocorreu uma reunião dos secretários municipais de Educação da região Celeiro. Na ocasião, o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Tenente Portela, Cleber Giordani Tesche, apresentou o Plano de Contingências em Escolas como proposta para ser desenvolvido nos estabelecimentos de ensino da região.

O encontro contou com a participação da Casa Militar da Governadoria do Estado e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, por meio da coordenadoria regional de Santo Ângelo, com a presença do coordenador adjunto, tenente Joaquim Omarati Gonçalves Monteiro, e do sargento Leomar da Silva Soares.

O objetivo da proposta apresentada é proporcionar informações e maior segurança para professores e alunos da rede de ensino em situações de eventos adversos que possam ocorrer na região e, eventualmente, atingir as escolas.

Os secretários municipais consideraram o projeto de grande importância e irão levar aos prefeitos de seus municípios a proposta e a voluntariedade da equipe para desenvolver o Plano de Contingências em Escolas, com o objetivo de ampliar a segurança nos estabelecimentos de ensino da região.