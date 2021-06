BM e PC realizam operação conjunta contra o tráfico de drogas em Santa Rosa

Na tarde de ontem, terça-feira 01 de junho, a Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta contra o tráfico de drogas em Santa Rosa.

Participaram da ação policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, 2º Batalhão de Polícia de Choque de Santa Maria e policiais civis da DRACO de Santa Rosa.

Três locais foram alvos da operação, sendo cumpridos cinco Mandados de Busca e Apreensão, 04 homens e 01 mulher foram presos e 02 adolescente apreendidos.

Nos locais das buscas foram apreendidas 24,30 gramas de cocaína, 113,80 gramas de crack, 25 pedras de crack, 03 buchas de cocaína, 02 porções de maconha 01 balança de precisão, 01 rolo de papel alumínio, 03 celulares, 01 Vídeo Game Play 4, e R$ 1426,50 reais.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.