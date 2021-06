Brigada Militar de Cerro Largo recupera veículo em situação de furto

Na tarde de ontem, terça-feira, 01/06, por volta das 16horas, no interior do Município de Cerro Largo, a Brigada Militar efetuou a recuperação de uma motocicleta que se encontrava em situação de furto desde o mês de março de 2021.

A motocicleta com placa do Município de Santo Ângelo foi removida ao CRD-Dona Otilia, e ficará à disposição para procedimentos legais cabíveis.

