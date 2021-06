Casal é flagrado transportando 46 mil dólares em situação irregular dentro de dois pares de tênis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na tarde de terça-feira (1º) um casal que transportava US$ 46 mil em situação irregular na BR-158, em Santa Maria. O dinheiro, sem origem comprovada, estava escondido nos pares de tênis do homem e da mulher.

A abordagem, segundo a PRF, ocorreu durante uma ação de combate à criminalidade na rodovia. O casal trafegava a bordo de um veículo com placas de Itapema, Santa Catarina, quando foi abordado.

Após revista ao veículo e ao casal, o dinheiro foi localizado sob as palmilhas dos calçados. A quantia foi apreendida e os dois foram encaminhados a autoridades locais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.