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Vice-prefeito de Três Passos projeta candidatura ao Legislativo gaúcho

Anúncio ocorreu durante a 18ª FEICAP e confirma novo nome na disputa por vaga na Assembleia

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
22/04/2026 às 10h23
Vice-prefeito de Três Passos projeta candidatura ao Legislativo gaúcho
(Foto: Arquivo Pessoal / Rodrigo Ipê)

O atual vice-prefeito de Três Passos, Rodrigo Ipê, teve seu nome lançado como pré-candidato a deputado estadual pelo MDB no Rio Grande do Sul.

A confirmação aconteceu no último sábado, durante a realização da 18ª Feicap, quando o vice-governador Gabriel Souza, que também se coloca como pré-candidato ao governo estadual, tornou pública a indicação.

Após a divulgação, Ipê confirmou oficialmente que pretende concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa nas próximas eleições, representando o partido.

Com a definição, o vice-prefeito deve iniciar uma série de compromissos pelo Estado, com o objetivo de apresentar ideias e fortalecer alianças políticas. Mesmo com o novo desafio, ele garantiu que continuará atuando em favor de Três Passos com o mesmo empenho.

A decisão movimenta o cenário político regional e coloca o município em evidência, com a possibilidade de conquistar representatividade direta no parlamento estadual.

 

 

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