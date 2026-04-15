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Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio

Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Rio Grande do Sul, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
15/04/2026 às 11h21
Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio
(Foto: Neimar De Cesero / Agencia RBS)

O calendário eleitoral já entrou em contagem regressiva para quem deseja participar das eleições 2026. Eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou regularizar pendências têm até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para que o tribunal possa organizar a logística do pleito, que terá seu primeiro turno realizado no dia 4 de outubro.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) alerta para que a população não deixe o atendimento para a última hora. Embora muitos serviços possam ser iniciados pela internet, a alta demanda nos dias finais costuma gerar filas nos cartórios.

Cadastro biométrico

Desde o início do ano, foram registrados 148.182 atendimentos relacionados ao título no Rio Grande do Sul, sendo 53.656 alistamentos (emissões do primeiro título), 65.205 revisões de dados e 29.321 transferências de domicílio eleitoral. Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Estado, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral. No entanto, quem ainda não possui não será impedido de participar das eleições, desde que o título esteja regularizado. Nesses casos, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral.

Fique atento

  • Prazo final: 6 de maio (para todos os serviços).
  • Serviços disponíveis: Primeira via do título, transferência de cidade, mudança de local de votação, atualização de dados e pagamento de multas.
  • Biometria: é obrigatória para novos títulos e serviços online, mas quem não tem as digitais cadastradas ainda pode votar, desde que o título esteja em situação regular e apresente documento com foto.
  • Pós-prazo: a partir de 7 de maio, nenhum dado pode ser alterado no sistema eleitoral até o fim das eleições.




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