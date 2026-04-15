Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) alerta para que a população não deixe o atendimento para a última hora. Embora muitos serviços possam ser iniciados pela internet, a alta demanda nos dias finais costuma gerar filas nos cartórios.

Cadastro biométrico

Desde o início do ano, foram registrados 148.182 atendimentos relacionados ao título no Rio Grande do Sul, sendo 53.656 alistamentos (emissões do primeiro título), 65.205 revisões de dados e 29.321 transferências de domicílio eleitoral. Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Estado, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral. No entanto, quem ainda não possui não será impedido de participar das eleições, desde que o título esteja regularizado. Nesses casos, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral.

Fique atento