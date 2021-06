Mulher fica ferida após acidente no interior de Tenente Portela

Na manhã de hoje, 1º de junho, a Brigada Militar recebeu o relato de um capotamento na estrada vicinal que liga a RS-472 ao distrito de São Pedro, interior de Tenente Portela. A viatura se deslocou até o local indicado pelo popular e encontrou o veículo Ford Fiesta capotado as margens da estrada e a condutora presa as ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a mulher que foi conduzida posteriormente para o Hospital Santo Antônio pelo SAMU para realização de exames.

O estado de saúde e identidade não foram divulgados. O veículo foi removido da pista e encaminhado para o depósito do Detran. A Brigada Militar esteve orientando o trânsito durante a ocorrência.

