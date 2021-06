Passo Fundo: homem nu persegue mulheres e BM precisa entrar em ação

Um homem foi detido após cometer ato obsceno, na noite de segunda-feira, 31, em Passo Fundo.

Por volta das 20h, a Brigada Militar foi acionada para comparecer na Rua Teixeira de Freitas, Bairro Boqueirão, para averiguar a informação de que havia um homem nu gritando em via pública e mexendo com mulheres.

Segundo o denunciante, não é a primeira vez que o suspeito age dessa maneira. Em outras oportunidades, o homem já ficou sem roupas em público, perturbando moradores da redondeza.

Ainda segundo relatos, o homem, de 55 anos, tem transtornos mentais e mora sozinho. Ele residia em uma casa próxima, a qual o próprio incendiou. Atualmente, o indivíduo mora na rua e não possui familiares responsáveis por ele.

No relatório policial, consta que o homem, em outras oportunidades, já correu atrás de mulheres que passavam na rua e, costumeiramente, se apresenta agressivo.

Em razão das condições do suspeito, a polícia fez o contato com a Assistência Social do município, que compareceu para prestar atendimento ao cidadão.

O caso foi registrado pela polícia.

