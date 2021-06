37° BPM prende jovem em Frederico Westphalen

Na tarde de ontem, segunda-feira (31/05), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) prenderam um jovem de 20 anos de idade.

A prisão ocorreu após os policiais receberem a informação de que nas proximidades do Presídio Estadual de Frederico Westphalen, teria um indivíduo suspeito, sendo que este efetuou o arremesso de uma embalagem para o interior do estabelecimento penal. O policial militar da guarda externa flagrou o jovem e interceptou o material, informando aos demais policiais, que efetuaram a abordagem e prenderam o suspeito.

No telhado da casa penitenciaria foi apreendido, 279 gr de maconha, um aparelho de telefone celular, dois carregadores, além de um faca de cozinha.

O suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para registro.

