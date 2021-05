Brigada Militar de São Miguel das Missões prende por porte ilegal de arma e crime contra fauna

Na tarde de ontem, domingo (30/05), a Brigada Militar prendeu três homens por porte ilegal de arma e crime contra fauna.

Após denúncia informando que no interior do Município de São Miguel das Missões indivíduos estariam caçando, a Brigada Militar deslocou ao local e abordou três homens que estavam no meio do mato.

Com eles foi localizado carne de caça, um revólver Calibre .22 municiado com 06 cartuchos e mais 45 munições do mesmo porte, uma espingarda Caibre .22 municiada com um cartucho, uma espingarda calibre .20 municiada com um cartucho e 14 munições do mesmo porte, facas, rádios transmissores com carregadores, motor de popa e uma rabeta de motor.

No local havia três veículos que eram de propriedade dos indivíduos presos que não constavam irregularidades, além de oito cachorros.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e todos conduzidos à Delegacia de Polícia de Santo Ângelo para procedimentos cabíveis.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.