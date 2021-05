Colisão entre automóvel e motocicleta causa uma morte em Iraí

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito ocorreu por volta das 17h30min da sexta-feira (28/05), no Km 08 da BR 386, em Iraí.

A colisão frontal envolveu um GM Celta e uma motocicleta. O homem de 54 anos de idade que conduzia a moto com placa de Iraí/RS morreu no local. A motorista do automóvel – emplacado em São Carlos/SC – sofreu lesões e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

Com o impacto, ambos os veículos pararam fora da pista. De acordo com a PRF, o trânsito ficou lento no local do acidente, mas não houve interrupção da rodovia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.