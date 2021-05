Passo Fundo: Dois assaltantes são mortos após confronto com a BM

Um tiroteio na área central de Passo Fundo/RS terminou com dois assaltantes mortos na manhã desta sexta-feira (28). Quatro homens assaltaram um escritório que fica em um prédio residencial na Rua Lava Pés. No momento da ação, uma guarnição da Brigada Militar (BM) passava próximo do local e entrou em confronto, após ser recebida a tiros pelos assaltantes.

O ASSALTO

Os bandidos realizaram o assalto a mão armada, invadiram o escritório, renderam quatro pessoas da família e amarraram elas. Após a ação, os assaltantes entraram em dois veículos para fugir e acabaram entrando em confronto com a Brigada Militar.

Houve perseguição e tiroteio, até que os bandidos desceram a rua Saldanha Marinho e perderam o controle de um dos carros, batendo em uma árvore. Neste momento, todos eles tentaram fugir a pé, seguiram atirando contra a polícia e acabaram sendo pegos.

De acordo com relatos preliminares, dois dos assaltantes foram mortos no confronto, outro foi baleado e levado ao hospital e o último foi preso. Nenhum policial ficou ferido.

QUEM SÃO OS ASSALTANTES?

Os dois homens mortos no confronto foram identificados como Iuri dos Santos Rodrigues, de 25 anos, e Leonardo Roberto Peres, de 32 anos. Segundo informações, eles tinham mandados e um deles deveria estar em prisão domiciliar.

O assaltante que foi baleado e levado ao hospital foi identificado como Geriel Leandro Zanella, de 23 anos, e o que foi preso é Eric Lorenzini de Lima, de 22 anos.

