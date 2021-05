37°BPM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Ametista do Sul

Na noite de ontem,quinta-feira (27/05), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37°BPM), prenderam um indivíduo com 61 anos de idade no interior do município de Ametista do Sul.

Na ação foi apreendido uma espingarda, três munições calibre 28, além de 23 espoletas.

O material apreendido e o homem foram encaminhados até a delegacia de polícia para registro.

