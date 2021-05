Em ação conjunta, PC e BM prendem três pessoas por porte ilegal de arma de fogo em Redentora

Na noite de ontem, quarta-feira,26, a Polícia Civil, através dos agentes policias das Delegacias de Redentora e Três Passos, com apoio da Brigada Militar, efetuou a prisão de dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo.

A prisão se deu graças à informação anônima de que membros e uma facção criminosa, com origem no Vale do Sinos, estariam vindo à região para executar desafetos.Foi montada operação de monitoramento, sendo identificado o veículo dos criminosos.

Após perseguição, dois homens e uma mulher foram detidos, sendo que em revista, os dois homens estavam armados. Um terceiro homem, o qual efetuou disparos contra os policiais, conseguiu fugir. A mulher foi liberada, mas a conduta da mesma será apurada no inquérito.

A ação foi coordenada pelos Delegados de Polícia Vilmar Schaefer e Marion Volino.

Após as formalidades legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional.

A Polícia Civil investiga o caso.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.