Santo Ângelo: homem é ferido por golpes de machadinha

Um homem de 32 anos deu entrada na noite de ontem, quarta-feira (26), na emergência do Hospital Santo Ângelo/RS, após ter sido atingido por golpes de machadinha. De acordo com a Brigada Militar (BM), os ferimentos foram causados em uma briga que teria acontecido no Bairro João Goulart, zona leste da cidade.

Os próprios familiares socorreram o homem e o levaram para o Hospital. A BM e Polícia Civil (PC) foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima segue em atendimento médico junto a casa de saúde. Até o momento, ninguém foi preso, a PC investiga o caso.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.