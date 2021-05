BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Ijuí

Na noite de ontem (26/05), a Brigada Militar de Ijuí recebeu denúncias de que um veículo suspeito conduzido por homem teria ido até a casa da sua ex-companheira na Av Brasil, no Bairro São Geraldo a fim de reatar o relacionamento, e que ele estaria portando um revólver e uma faca.

Os policiais do Policiamento Comunitário fizeram averiguação e localizaram o referido veículo (camionete S10 de cor preta) que foi abordado e seu condutor identificado como sendo um homem de 44 anos de idade, natural de Augusto Pestana-RS, com antecedentes criminais por injúria, perturbação da tranquilidade e furto.

Segundo a BM, durante a busca veicular foi localizado e apreendido: 01 revólver Taurus cal .38 municiado com 06 cartuchos, uma faca com bainha e um aparelho celular.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que após os procedimentos de praxe, foi conduzido e apresentados na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o “Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso Permitido” e os objetos apreendidos. O fato será apurado em Inquérito Policial.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.