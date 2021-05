BM de Santo Ângelo prende homem e recupera veículo furtado

Na manhã desta quarta-feira (26/05), uma guarnição da Força Tática do 7ºRPMon prendeu um indivíduo por furto de veículo no bairro João Goulart, em Santo Ângelo.

Após denúncia que o veículo furtado na manhã desta data estava circulando na cidade foi realizado averiguações e localizado.

Diante do fato o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para o auto de prisão em flagrante.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.