Quatro pessoas morrem em grave acidente em Itapiranga

Um grave acidente de trânsito na SC-163, em Itapiranga, resultou na morte de quatro pessoas na manhã desta quarta-feira (26). A colisão envolveu um veículo Corsa/Classic e um caminhão graneleiro, ambos com emplacamento de Itapiranga, conforme as informações do Corpo de Bombeiros.O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Após o comunicados, equipes de socorro estiveram na Linha Cordilheira, no interior do município, porém os quatro ocupantes não resistiram aos ferimentos. O quinto ocupante do veículo Classic foi socorrido e encaminhado para atendimento no Hospital Sagrada Família de Itapiranga.

Além dos Bombeiros, Guarnições da Polícia Militar Rodoviária de Iporã do Oeste também auxiliaram no atendimento da ocorrência. Segundo o site Oeste Mania as As vítimas foram identificadas como Ivo Santos Moraes de 61 anos, Júnior Lima de 25 anos, Vianei Rasch de 31 anos e Douglas de Souza de 28 anos, todos se deslocavam para trabalhar em Iporã do Oeste.O motorista, e quinto ocupante do Corsa, está em estado gravíssimo.

