Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ocorrência de falso sequestro em Panambi

Forças de segurança apuram denúncia de sequestro, mas mulher nega crime

Por: Marcelino Antunes Fonte: Panambi News
12/02/2026 às 09h58
Ocorrência de falso sequestro em Panambi
(Foto: Geração IA)

Durante a tarde de ontem, equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil de Panambi receberam a comunicação sobre um suposto rapto envolvendo uma mulher no município.

As guarnições se deslocaram imediatamente até o endereço indicado para averiguar a situação. Ao chegarem, a mulher mencionada na denúncia informou aos policiais que estava no local por decisão própria e desmentiu qualquer situação de sequestro.

Na mesma residência, os agentes encontraram um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica e que constava como foragido da Justiça. Ele foi identificado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

As informações foram confirmadas pelo capitão Felipe Roberto Renz Ribeiro, comandante da Brigada Militar de Panambi.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Força Tática/29º BPM)
Apreensão Há 3 horas

Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

o suspeito foi localizado, abordado, identificado e com ele após revista pessoal localizado entorpecentes

 (Foto: Paulo Marques Notícias)
Trânsito Há 3 horas

Colisão entre caminhonete e cavalo mecânico deixa motorista ferido na RS-342, em Três de Maio

A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Três de Maio, e o cavalo mecânico de uma carreta emplacado em Horizontina.

 (Foto: Geração IA)
Trânsito Há 5 horas

Menino perde a vida após ser atingido por veículo na BR-468, em Palmeira das Missões

O veículo envolvido no acidente não foi identificado até o momento.

 (Foto: Jornalismo Rádio Máxima)
Trânsito Há 7 horas

Capotamento é registrado na ERS-324 em Ronda Alta

O acidente ocorreu por volta das 21h40min, em frente ao Restaurante do Signor, nas proximidades do Bar do Leleko.

(Foto: Caçadores de Notícias)
Incêndio Há 7 horas

Princípio de incêndio em caminhão foi registrado em Ijuí

fato aconteceu ao final da tarde de terça-feira, 10.

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 38 segundos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 43 segundos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 30 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 30 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 43 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,36%
Euro
R$ 6,17 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 362,882,31 -3,16%
Ibovespa
188,312,13 pts -0.73%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias