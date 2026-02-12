Ocorrência de falso sequestro em Panambi

Durante a tarde de ontem, equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil de Panambi receberam a comunicação sobre um suposto rapto envolvendo uma mulher no município.

As guarnições se deslocaram imediatamente até o endereço indicado para averiguar a situação. Ao chegarem, a mulher mencionada na denúncia informou aos policiais que estava no local por decisão própria e desmentiu qualquer situação de sequestro.

Na mesma residência, os agentes encontraram um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica e que constava como foragido da Justiça. Ele foi identificado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

As informações foram confirmadas pelo capitão Felipe Roberto Renz Ribeiro, comandante da Brigada Militar de Panambi.

