Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Réveillon no Rio terá 28,7 mil policiais e reconhecimento facial

Plano do governo estadual reforça segurança no fim de ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/12/2025 às 17h17

A virada de ano no Rio de Janeiro contará com mais de 28.700 agentes mobilizados na operação integrada de segurança, segundo o governo estadual. Também foram anunciados monitoramento 24 horas e uso intensivo de tecnologia. O planejamento foi apresentado nesta sexta-feira (26), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e envolve forças de segurança, ações preventivas e resposta rápida a ocorrências.

A Polícia Militar vai empregar mais de 23 mil policiais e 3.224 viaturas em todo o estado. Deste total, 300 veículos contarão com a nova tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas. O governo diz que isso vai ampliar a identificação de foragidos e veículos irregulares.

Em Copacabana, principal palco da virada, serão 3.500 policiais, 182 viaturas, 17 pontos de revista, torres de observação, drones com transmissão em tempo real, aeronave do Grupamento Aeromóvel e equipes especializadas para controle de multidões.

A Polícia Civil atuará com 3.800 agentes, reforçando centrais de flagrante, delegacias da zona sul e unidades especializadas, como a Delegacia de Apoio ao Turismo e a do Aeroporto Internacional. Também haverá atenção especial ao atendimento de adolescentes e reforço em áreas com grandes eventos em diferentes regiões do estado.

O Corpo de Bombeiros contará com 1.500 militares, 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, incluindo mega drones equipados com megafone e farol de longo alcance. Em Copacabana, serão mobilizados 170 bombeiros, com postos de salvamento marítimo e equipes médicas em motos aquáticas.

A operação inclui ainda ações da Lei Seca, reforço do programa Segurança Presente em áreas de grande circulação e o incremento do efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária, com monitoramento de mais de 9.900 pessoas por tornozeleira eletrônica, especialmente na orla de Copacabana.

Durante a apresentação do planejamento para o réveillon, o governo destacou o crescimento do turismo internacional no estado. Até novembro, o Rio de Janeiro recebeu quase 2 milhões de turistas estrangeiros, alta de 45,9% em relação ao ano anterior, superando todo o fluxo registrado em 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro

Restante do estado também teve muito calor

 Segundo o DIEESE, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE

Cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação

 © Carlos Daniel Fernandes/Arquivo Pessoal
Geral Há 12 horas

Criança cai de 10º andar de prédio em Ribeirão Preto e sobrevive

Menino de quatro anos passou pela janela de um banheiro

 Solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica (Foto: Diones Roberto Becker)
Modernização Há 16 horas

INSS: Cadastro biométrico é obrigatório para novos benefícios

Mudança não será aplicada em benefícios ativos

 -
Fazenda Há 17 horas

Previsão é de que Santa Maria seja o quinto município com maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado

Dentre os municípios com maior previsão de arrecadação de IPVA 2026 no Rio Grande do Sul, Santa Maria aparece no quinto lugar. A cidade da Região C...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias