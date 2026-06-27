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Governo do Rio Grande do Sul formaliza apoio de efetivo especializado para atuar na Venezuela

O Governo do Rio Grande do Sul formalizou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, neste sábado (27/6), a disponibilidade de efet...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/06/2026 às 19h05
Governo do Rio Grande do Sul formaliza apoio de efetivo especializado para atuar na Venezuela
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O Governo do Rio Grande do Sul formalizou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, neste sábado (27/6), a disponibilidade de efetivo especializado para integrar missão humanitária internacional coordenada pelo governo federal na Venezuela.

A disposição do governo gaúcho em integrar a ajuda humanitária à Venezuela foi manifestada pelo governador Eduardo Leite na quinta-feira(25), nas primeiras horas após o terremoto, diretamente de Londres, onde Leite liderava missão internacional do Estado. “Nossa Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em contato com a Defesa Nacional para colocar as nossas estruturas, as nossas equipes, à disposição onde se fizer necessário para ajudar este povo querido”, disse Leite, se solidarizando com o povo venezuelano e os imigrantes do país que vivem no Estado.

Em ofício encaminhado ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, também manifestou a solidariedade do povo gaúcho à população venezuelana e reafirmou o compromisso do Estado com ações de cooperação internacional em situações de desastre.

Áreas envolvidas

O RS está mantendo em prontidão um contingente de resposta preparado para atuar em operações de assistência humanitária, composto por 77 profissionais com experiência em grandes desastres e emergências. O grupo é formado por 16 agentes da Defesa Civil Estadual, 20 bombeiros militares, 30 policiais militares, cinco policiais civis, quatro peritos do Instituto-Geral de Perícias e dois servidores da Secretaria da Saúde, reunindo especialistas em busca e salvamento, logística, atendimento humanitário, perícia e coordenação de operações.

Os profissionais encontram-se em condições de pronta mobilização, dependendo da manifestação e coordenação do governo federal, conforme os protocolos de cooperação internacional e as necessidades operacionais que venham a ser definidas pela União.

O coronel Boeira lembra que a iniciativa reforça a tradição do Rio Grande do Sul em contribuir com operações de ajuda humanitária. “Por isso colocamos a estrutura e experiência gaúchas à disposição do governo federal para colaborar com a assistência à população venezuelana, reafirmando nosso compromisso com a solidariedade, a cooperação e a proteção da vida”, destacou.

A manifestação reforça a capacidade operacional construída pelo Estado ao longo dos últimos anos e evidencia o compromisso da Defesa Civil e das forças da segurança pública doRio Grande do Sul em apoiar quaisquer territórios onde tenham ocorrido desastres.

Texto: Ascom Defesa Civil e Ascom SSP
Edição: Secom

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