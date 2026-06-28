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Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal

Africanos batem uzbeques e ficam entre os melhores terceiros colocados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/06/2026 às 00h20

Estreante em Copas do Mundo, a República Democrática do Congo arrancou a classificação à segunda fase da Copa do Mundo na noite deste sábado (27) com vitória de virada emocionante sobre o Uzbequistão, por 3 a 1, em Atlanta (Estados Unidos), pelo Grupo K. Atrás no placar durante todo o primeiro tempo – Shomurodoy marcou aos nove minutos para os uzbeques -, a seleção congolesa arrematou a vaga no mata-mata com dois gols de Wissa (ao 22 minutos e aos 45) e Mayele, aos 32 da etapa final.

Com o triunfo, os Leopardos – apelido da seleção africana - chegaram a quatro pontos e avançaram à segunda fase entre as melhores equipes terceiras colocadas do Mundial. Na próxima fase a RD Congo terá a Inglaterra pela frente.

Colômbia e Portugal avançaram em primeiro e segundo lugares na chave. As equipes travaram um embate acirrado durante os 90 minutos, em duelo disputado em Miami, que terminou empatado sem gols. Líder da chave, com sete pontos, a Colômbia enfrentará Gana no mata-mata. Já Portugal, vice-líder com cinco pontos, medirá forças contra a Croácia.

Portugal 0 x 0 Colômbia

No início do primeiro tempo, os sul-americanos pressionaram no ataque, e quase abriram o placar com Córdoba, aos 16 minutos, e Rúben dias, aos 21. Após a pausa para hidratação, os portugueses se recuperaram e por pouco não saem na frente após um chute à queima roupa de Bruno Fernande, defendido pelo Camilo Vargas.

O segundo tempo foi ainda mais intenso. Aos 14 minutos, Félix recebeu passe de Dalot, avançou pela esquerda e rolou para Cristiane Ronaldo acertar um belo chute cruzado no fundo da rede. Seria gol de Portugal, mas ao árbitro deu impedimento. Na sequência, a Colômbia também perdeu um ótima chance de abrir o placar, após Árias avançar pela direita e cruzar na medida para Richard Ríos chutar de primeira, mas passou fora do gol. A Colômbia segui insistindo: aos 21 minutos, Puerta chutou forte da entrada da área e passou rente à trave. O gol colombiano chegou a sair já nos acréscimos, aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, Quintero cruzou para o zagueiro Davinson Sánches cabecear para o fundo da rede. No entanto, após checagem do VAR, o árbitro anulou o gol devido a impedimento do defensor.

* Texto atualizado às 23h53 para correção do placar da vitória da RD Congo sobre o Uzbequistão que foi de 3 a 1, e não 2 a 1 como publicado inicialmente.

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