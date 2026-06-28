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Santa Catarina supera o próprio recorde e ultrapassa as 140 mil cirurgias oftalmológicas em um ano

Foto: Divulgação Secom GovSCA saúde catarinense segue realizando feitos históricos, principalmente para aqueles que voltaram a ter qualidade de vid...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/06/2026 às 09h05
Santa Catarina supera o próprio recorde e ultrapassa as 140 mil cirurgias oftalmológicas em um ano
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Secom GovSC

A saúde catarinense segue realizando feitos históricos, principalmente para aqueles que voltaram a ter qualidade de vida com um procedimento cirúrgico. São pacientes que tiveram a visão recuperada e puderam voltar a realizar as atividades do dia a dia normalmente. Em 2025, foram mais de 143 mil cirurgias oftalmológicas. É o caso da dona Inês Dalla Porta, 60 anos, moradora de São José, e que realizou a cirurgia no Hospital Regional de São José.

“Eu tenho problema de visão há muito tempo, devido a diabetes. Eu morava em Porto Alegre e há dois anos vim morar em São José e a minha visão piorou, tive descolamento de retina e precisei fazer a cirurgia para não perder a visão. O médico prometeu que eu iria recuperar pelo menos 50% da visão e eu já recuperei 80%, estou bem feliz! Só tenho que agradecer a Deus e a toda a equipe, desde a recepção até os médicos. Indico mil por cento”, agradece dona Inês.

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou 143.308 procedimentos eletivos de visão em 2025. É o maior número de cirurgias em toda a série histórica, com dados compilados desde 2008. Em comparação com 2022, o número de procedimentos dobrou, pois foram realizadas 71.603 cirurgias, um aumento de mais de 100%.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Secom GovSC

Até março de 2026 já foram feitas 35.549 cirurgias de visão. Em 2024 foram realizados 108.407 procedimentos oftalmológicos eletivos, em 2023 foram 74.755, o que demonstra que as estratégias adotadas nessa gestão estão fazendo a diferença para este expressivo crescimento.

Somente no Hospital Regional de São José foram realizados em 2025 mais de 42 mil atendimentos, entre cirurgias e consultas. E neste ano, já ultrapassou os 18 mil.

“Cada recorde alcançado representa milhares de pessoas voltando a enxergar, retomando suas atividades e recuperando sua qualidade de vida. Esse é o resultado que realmente importa. Por orientação do governador Jorginho Mello, seguimos unindo esforços com municípios e hospitais para ampliar a oferta de cirurgias, independentemente da especialidade e levar mais saúde aos catarinenses”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Desde 2023, a saúde vem sendo priorizada, com investimentos na infraestrutura dos hospitais próprios, ampliação de prestadores e aumento do pagamento dos procedimentos eletivos com a Tabela Catarinense. No ano de 2025, foi realizado o maior investimento da história na saúde catarinense com 16,22% do orçamento estadual. A projeção para este ano é que as cirurgias oftalmológicas cresçam ainda mais, bem como de outras especialidades.

Confira o gráfico das cirurgias eletivas de visão:

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Imagem: Divulgação SES

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Instagram:  @saude.sc

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