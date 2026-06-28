Escolas na Região Celeiro têm matrículas abertas para Educação Profissional e Técnica

Oito escolas estaduais situadas na Região Celeiro aceitarão, até a segunda-feira (29/6), matrículas na modalidade Educação Profissional e Técnica (EPT).

Desde o início de 2026, todos os estabelecimentos de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) passaram a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio. Essa mudança ampliou o acesso à formação profissional pública e gratuita em regiões que antes não tinham essa possibilidade. O avanço levou o ensino técnico a 172 novos municípios gaúchos, permitindo que milhares de estudantes acessem a formação profissional mais perto de casa.

A ampliação representa uma mudança significativa no alcance da educação técnica no Rio Grande do Sul. Neste ano, a cobertura municipal da EPT saltou de 105 para 277 municípios. Atualmente, cerca de 56% das cidades gaúchas já contam com oferta de ensino técnico na rede estadual.

O crescimento também impactou diretamente o número de escolas e estudantes atendidos. A rede passou de 155 para 529 escolas com oferta de cursos técnicos – resultado da criação de 374 novas ofertas de cursos integrados. O número de matrículas aumentou de 27 mil para 48,3 mil estudantes – um acréscimo de mais de 21 mil jovens na modalidade.

A expansão fortalece a permanência dos estudantes na escola e amplia as possibilidades de preparação para o mundo do trabalho, especialmente para jovens que antes precisavam deslocar-se a outros municípios em busca de formação técnica.

Escola Águia de Haia

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-1285

Cursos: Eletrotécnica (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e Eletromecânica.

Escola Feliciano Jorge Alberto

Município: Redentora

Telefone: (55) 3556-1160

Cursos: Contabilidade (subsequente e integrado ao Ensino Médio).

Escola Ponche Verde

Município: Crissiumal

Telefone: (55) 3524-1270

Cursos: Contabilidade.

Escola Professora Cléia Salete Dalberto

Município: Tenente Portela

Telefone: (55) 3551-1536

Cursos: Informática (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e Administração

Escola Senador Alberto Pasqualini

Município: Santo Augusto

Telefone: (55) 3781-1815

Cursos: Enfermagem, Especialização Técnica de Nível Médio em Urgência e Emergência

Escola Técnica Celeiro - ETEC

Município: Bom Progresso

Telefone: (55) 3528-6032

Cursos: Agropecuária (integrado ao Ensino Médio)

Instituto de Educação Érico Veríssimo

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-2417

Cursos: Comércio

Instituto Estadual de Educação Maria Cristina - CIEP

Município: Humaitá

Telefone: (55) 3525-1455

Cursos: Administração (subsequente e integrado ao Ensino Médio)

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