Bandeira tarifária das contas de luz segue amarela em julho

Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor (Foto: Diones Roberto Becker)

A bandeira tarifária permanecerá amarela em julho, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com isso, será mantido o acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos nas contas de luz, no próximo mês, para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado.

— A manutenção da bandeira amarela, ativa desde abril, reflete condições menos favoráveis de geração no País, típicas do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado — explicou a agência.

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