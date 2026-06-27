Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal

O governo do Estado entregou, neste sábado (27/06), obras de melhoria na ERS-786, em Balneário Pinhal. Com investimento de R$ 5 milhões, os serviços contemplaram o recapeamento do trecho urbano da rodovia e foram executados por meio do contrato de conservação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

O vice-governador Gabriel Souza, que é da região, destacou que esta era uma demanda histórica da comunidade local. “É uma emoção muito grande ver essa obra entregue. Hoje, com as contas organizadas e a capacidade de investimento recuperada, o Estado consegue transformar projetos em obras e entregar resultados para as pessoas. A requalificação do trecho urbano da ERS-786 é um exemplo disso. Ela melhora a mobilidade, aumenta a segurança e beneficia quem vive aqui e quem visita o nosso Litoral”, destacou Gabriel.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, explicou que o objetivo da obra é qualificar a infraestrutura viária e garantir mais segurança e conforto aos usuários. “Com este serviço, conseguimos manter as rodovias em boas condições, proporcionando mais segurança e qualidade ao trânsito de moradores e veranistas”, reforçou Magalhães.

Obra na ERS-786 melhora a mobilidade, aumenta a segurança e beneficia quem vive no Litoral e quem visita a região -Foto: Arthur Vargas/GVG

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a recuperação do pavimento, realizada no primeiro semestre deste ano, integra o cronograma de ações do Daer para manutenção e conservação das rodovias. “Atuamos com esse modelo de contrato em todo o Estado para garantir melhores condições de trafegabilidade e mais segurança aos usuários das rodovias.”

Texto: Juliana Hoff/Ascom GVG

Edição: Secom