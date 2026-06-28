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Copa inicia mata‑mata neste domingo com África do Sul e Canadá

A partir de agora, derrotas significam eliminação imediata

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/06/2026 às 07h56

Começa neste domingo (28), com o confronto entre a África do Sul e o Canadá, a segunda fase da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, em Los Angeles. A partir de agora, a competição entra em formato mata-mata, em que apenas o vencedor segue para a próxima fase.

A Copa do Mundo 2026 reuniu, pela primeira vez, um total de 48 seleções. Com isso, aumenta de sete para oito o número de partidas a serem jogadas pelas equipes que avançarem até as finais.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A segunda fase da competição é chamada Round of 32 (Rodada dos 32) pela Fifa. Participam dela os dois primeiros colocados de cada grupo e as oito equipes com melhor campanha, entre as 12 que ficaram em terceiro lugar.

No caso do confronto deste domingo, entre a África do Sul e o Canadá, as duas equipes chegam a essa fase após terem ficado em segundo lugar nos grupos A e B, respectivamente.

África do Sul

A seleção da África do Sul começou a Copa sendo derrotada pelo México por 2 a 0, na partida de abertura.

Ao longo da competição, a equipe melhorou o desempenho, com um empate na segunda rodada, diante da República Tcheca e, na sequência, com uma vitória por 1 a 0 contra a Coreia do Sul.

A equipe mostrou, durante a fase de grupos, um padrão de jogo fisicamente forte que se organizava defensivamente de forma a buscar saídas rápidas de contra-ataques.

1ª rodada

México 2 x 0 África do Sul

2ª rodada

República Tcheca 1 x 1 África do Sul

3ª rodada

África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul

Canadá

A campanha do Canadá nesta Copa começou com um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Na rodada seguinte, os canadenses golearam por 6 a 0 o Catar. A equipe acabou ficando com a segunda colocação do grupo após ter perdido por 2 a 1 para a Suíça.

Em parte, essa irregularidade da equipe é explicada pelo fato de, ao mesmo tempo que apresenta um estilo de jogo ofensivo, os canadenses terem apresentado oscilações defensivas, principalmente quando teve à frente adversários mais fortes.

1ª rodada

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

2ª rodada

Canadá 6 x 0 Catar

3ª rodada

Suíça 2 x 1 Canadá

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