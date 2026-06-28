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Barra do Guarita receberá recurso do Fundo Estadual da Pessoa Idosa

Município foi contemplado com R$ 90.661,61

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
28/06/2026 às 09h38
Barra do Guarita receberá recurso do Fundo Estadual da Pessoa Idosa
Administração Municipal informou que os recursos serão aplicados em melhorias na infraestrutura do Centro Comunitário (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)

O Município foi contemplado pelo Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FUNEPI) e receberá R$ 90.661,61. O montante faz parte do pacote de investimentos históricos do Governo do Estado, que recentemente destinou R$ 20 milhões para a consolidação de políticas públicas voltadas à terceira idade em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

A Administração Municipal informou que os recursos financeiros serão aplicados em melhorias na infraestrutura do Centro Comunitário. Além disso, serão destinados a serviços de convivência, promoção de oficinas temáticas e ao fortalecimento das ações organizadas pela pasta da Assistência Social.

Segundo a Administração Municipal, a conquista do valor teve contribuição fundamental do Poder Legislativo, que indicou e defendeu o projeto de Barra do Guarita junto às instâncias estaduais. O aporte financeiro possibilitará a expansão do atendimento socioassistencial, o envelhecimento ativo, a integração comunitária e o bem-estar dos idosos.

Sobre o FUNEPI

O Fundo Estadual da Pessoa Idosa foi instituído pela Lei nº 14.288, de 7 de agosto de 2013, para financiar os programas e as ações relativas à pessoa idosa. O objetivo é assegurar os direitos sociais desse público e criar condições para proporcionar sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

O FUNEPI tem por finalidade a captação, o gerenciamento e a aplicação de recursos financeiros com vistas a promover, manter e garantir a execução da política estadual de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. 

É papel do Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI) fixar critérios para utilização, bem como fiscalizar o emprego dos recursos do fundo.

 

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