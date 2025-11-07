Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Missa de 7º dia homenageia policiais mortos em operação no Rio

Governador e secretários participaram da celebração

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 00h26

Foi celebrada nesta quinta-feira (6), no anfiteatro do Theatro Municipal do Rio, a missa de sétimo dia dos quatro policiais mortos na Operação Contenção, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.

Os quatro policiais mortos na operação foram: o inspetor Marcus Vinicius de Carvalho, chefe de investigação da delegacia policial de Mesquita, na Baixada Fluminense; o policial civil Rodrigo Veloso Cabral, que tinha sido nomeado há apenas 20 dias e era lotado na delegacia da Pavuna; o militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos; e o sargento do Bope, Cleiton Serafim Gonçalves, de 37 anos.

A missa reuniu familiares, colegas dos policiais e autoridades militares e o governador Cláudio Castro.

A esposa do sargento Cleiton, Graziele de Souza Serafim, contou que antes de ingressar no Bope, Cleiton trabalhou como padeiro na cidade de Mendes, no interior do estado. Em seguida, ingressou na Guarda Municipal de Volta Redonda, mas que seu desejo sempre foi fazer parte do Bope.

"Ele morreu naquilo que ele acreditava. Ele deu a vida mesmo. Ele era o coração da nossa família. Eu tento me agarrar nesse pensamento, que eu sei que ele não estava lá obrigado, mas sim por vocação”, disse.

O governador Cláudio Castro prestou homenagem aos policiais, aos quais chamou de "heróis".

"Temos uma missão. O movimento só começou. Não haverá retrocesso. Não haverá medo. E esse medo será transformado em coragem", afirmou ao se referir à repercussão após a operação.

Segundo o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a ação policial não tinha como objetivo principal "buscar mortes", mas que as polícias não irão "esmorecer, a gente não vai recuar e ninguém vai parar a gente” em relação ao combate às facções criminosas.

O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos, disse que “nenhuma morte será em vão" sobre os policiais mortos.

A operação resultou na morte de 121 pessoas, sendo quatro policiais. A ação policial contra a facção do Comando Vermelho é considerada a maior do estado nos últimos 15 anos e a mais letal na história do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

 Reforma incluirá substituição de telhas e forros e manutenção da estrutura de cobertura do ginásio, entre outras melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP
Obras Há 6 horas

Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas

O governo do Estado iniciou as obras de melhorias do Instituto Estadual de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas. A execução é da Secretari...

 Gabriel Souza destaca protagonismo do Rio Grande do Sul em inovação e capital humano -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 7 horas

Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança

O vice-governador Gabriel Souza realizou uma análise do desenvolvimento socioeconômico e dos desafios estruturais do Rio Grande do Sul durante o Fó...

 © Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Estados do Nordeste apoiam propostas de segurança do governo federal

Ministro da Justiça debateu PEC da Segurança com Consórcio Nordeste

 -
Planejamento Há 9 horas

Exportações do Rio Grande do Sul acumulam alta de 0,3% em 2025

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 0,3% nos primeiros nove meses de 2025. Esse desempenho foi possível pelo resultado positivo no primei...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
1.64 km/h Vento
71% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Geral Há 2 horas

Missa de 7º dia homenageia policiais mortos em operação no Rio
Câmara Há 4 horas

Ex-ministro Onyx Lorenzoni nega ligação com envolvidos nas fraudes do INSS
Saúde Há 5 horas

Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025
Educação Há 5 horas

Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,05%
Euro
R$ 6,18 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 580,197,49 +1,69%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias