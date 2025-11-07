Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 00h26

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.512,40 cada
  • 4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 815,81 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Missa de 7º dia homenageia policiais mortos em operação no Rio

Governador e secretários participaram da celebração

 Reforma incluirá substituição de telhas e forros e manutenção da estrutura de cobertura do ginásio, entre outras melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP
Obras Há 6 horas

Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas

O governo do Estado iniciou as obras de melhorias do Instituto Estadual de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas. A execução é da Secretari...

 Gabriel Souza destaca protagonismo do Rio Grande do Sul em inovação e capital humano -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 7 horas

Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança

O vice-governador Gabriel Souza realizou uma análise do desenvolvimento socioeconômico e dos desafios estruturais do Rio Grande do Sul durante o Fó...

 © Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Estados do Nordeste apoiam propostas de segurança do governo federal

Ministro da Justiça debateu PEC da Segurança com Consórcio Nordeste

 -
Planejamento Há 10 horas

Exportações do Rio Grande do Sul acumulam alta de 0,3% em 2025

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 0,3% nos primeiros nove meses de 2025. Esse desempenho foi possível pelo resultado positivo no primei...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
1.64 km/h Vento
71% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Geral Há 2 horas

Missa de 7º dia homenageia policiais mortos em operação no Rio
Câmara Há 4 horas

Ex-ministro Onyx Lorenzoni nega ligação com envolvidos nas fraudes do INSS
Saúde Há 5 horas

Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025
Educação Há 5 horas

Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,05%
Euro
R$ 6,18 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 580,197,49 +1,69%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias