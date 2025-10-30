Quinta, 30 de Outubro de 2025
O que é uma mulher incompleta?

“A Primeira Vez do Alemão na noite”

Por: Jalmo Fornari
30/10/2025 às 16h40
O cara era um craque. Naquela região perdida do Rio Grande do Sul, nos anos 60, ele era considerado um jogador de futebol completo — exceto no gol, pois no resto, atuava em qualquer posição no campo.

O Alemão — um sujeito alto, atlético e bem-humorado — era o típico jovem decidido, alegre e meio ingênuo. Mesmo com linguagem simples, marcada pelo sotaque forte das origens germânicas, ele se entrosava com todos, principalmente graças ao futebol.

Sua habilidade com a bola chamava a atenção de muita gente — inclusive das moças. Mas foi a Rainha do Clube Esportivo que conquistou de vez o seu coração. Com méritos.

Os amigos eram muitos. Um deles, o João — atleta também, recém-formado em Direito — convidou o Alemão para uma viagem a Porto Alegre, junto com outros colegas. Era a chance de conhecer a capital, essa cidade grande que ele só ouvira falar e jamais pensou que pisaria um dia.

A excursão partiu num velho ônibus da empresa Sertaneja, cheio de rapazes entre 20 e 25 anos. Depois de um rápido tour pela cidade, foram liberados à noite. O destino, claro, era a Rua Caldas Júnior — famosa por suas casas noturnas no centro da capital.

O Alemão e mais quatro ou cinco amigos entraram em um daqueles cabarés. Logo uma das "meninas" se aproximou do nosso atleta. Sem muita cerimônia, acertaram um programa.

Era a primeira vez, confessaria ele anos depois, que se envolvia com "esse tipo de mulher".

Tudo acertado, foram subir para o quarto. No corredor, porém, a moça parou e avisou:

— Olha, só pra deixar claro... eu não sou completa.

A declaração caiu como uma bomba no Alemão, que já estava nervoso e cheio de expectativas. Ficou mudo. Pensou:

— “Como assim não é completa? Vai ver é aleijada e eu não notei? Mas tem braço, tem perna... bom, agora já era. Seja o que Deus quiser!”

Não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça e seguiu.

Segundo ele, apesar do susto inicial, foi uma noite maravilhosa.

Dias depois, ainda intrigado com aquela frase que martelava na cabeça, contou o caso para um amigo da turma.

O outro riu e explicou:

— Ela não é “completa” porque não faz nem oral, nem anal.

O Alemão arregalou os olhos e, com a sinceridade simples de sempre, respondeu:

— Pois olha... eu nem sabia que se fazia essas coisas!

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba.
