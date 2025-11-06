Quinta, 06 de Novembro de 2025
Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança

O vice-governador Gabriel Souza realizou uma análise do desenvolvimento socioeconômico e dos desafios estruturais do Rio Grande do Sul durante o Fó...

06/11/2025
06/11/2025 às 19h57
Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança
Gabriel Souza destaca protagonismo do Rio Grande do Sul em inovação e capital humano -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza realizou uma análise do desenvolvimento socioeconômico e dos desafios estruturais do Rio Grande do Sul durante o Fórum RS Avança, promovido pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), nesta quinta-feira (6/11), em Porto Alegre. O evento reuniu mais de 100 líderes empresariais de companhias brasileiras e multinacionais para debater estratégias que impulsionam a competitividade e o desenvolvimento sustentável do Estado.

No painel, Gabriel falou sobre as políticas do governo que possibilitaram ampliar investimentos e gerar um ambiente favorável ao crescimento econômico e à inovação no Rio Grande do Sul. “As reformas estruturantes foram fundamentais para colocar as contas em dia, priorizar a responsabilidade fiscal e, assim, aumentar os investimentos. Com as reformas que fizemos, o gasto previdenciário parou de aumentar, preparando melhor o Estado para receber os servidores que se aposentam. Também conseguimos reduzir o gasto com pessoal, aumentando o número de servidores em áreas essenciais, como saúde e educação, e possibilitando novos concursos públicos, promoções e reestruturação das carreiras”, explicou Gabriel.

Avanço na competitividade entre Estados

O vice-governador também destacou que o caminho que o governo estadual vem trilhando nos últimos anos permitiu tornar o Rio Grande do Sul um dos Estados mais competitivos do Brasil. “Hoje somos a quinta economia do Brasil, com 6% do PIB do país, o que mostra que nossa economia é bastante pujante. Além disso, registramos melhora em oito pilares do Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP)”, disse Gabriel.

Entre 2016 e 2025, o Rio Grande do Sul subiu três posiçõesno pilar de eficiência da máquina pública, passando do quarto para o primeiro lugar entre os Estados brasileiros. Atualmente, ocupa o primeiro lugar em inovação e o terceiro em segurança pública. No pilar capital humano saltou da 14ª posição para a 6ª posição no mesmo período, subindo oito posições no ranking. Outras áreas que registraram melhora foram sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e infraestrutura.

O índice CLP avalia o desempenho de Estados e municípios brasileiros, destacando as melhores práticas em gestão pública e desenvolvimento socioeconômico, com base em 13 pilares fundamentais que medem a competitividade e a eficiência das políticas públicas.

Investimento histórico em inovação

Vice-governador apresenta resultados de políticas estruturantes e investimentos em ciência e tecnologia -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador apresenta resultados de políticas estruturantes e investimentos em ciência e tecnologia -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Durante a palestra, Gabriel ressaltou que os resultados alcançados em inovação estão diretamente relacionados com investimentos do governo do Estado. “Entre 2021 e 2025, investimos R$ 760 milhões em inovação, ciência e tecnologia, o maior investimento da história do Rio Grande Sul nessa área”, enfatizou o vice-governador.

Os recursos foram aplicados, por exemplo, em desenvolvimento de capital humano, por meio de bolsas de mestrado e doutorado, além de programas como Professor do Amanhã, que fornece bolsas integrais para alunos de cursos de licenciatura. Também foram contempladas iniciativas como o Inova Agro, o Techfuturo Saúde e o Semicondutores RS.

Gabriel destacou o potencial do Estado para inovação, lembrando que o Rio Grande do Sul conta com mais de 18 parques tecnológicos, como o Tecnopuc e o Tecnosinos. Além disso, Além disso, ressaltou que as melhores instituições de ensino superior do país — a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — estão localizadas em território gaúcho.

A produção científica também foi apontada pelo vice-governador com uma área de destaque no Estado. "Nós temos 5,2% da população brasileira e 12% dos doutores, então é uma produção científica bastante grande, que gera uma série de novos negócios. Também temos o quinto maior número de trabalhadores formais com alta qualificação, com graduação ou pós-graduação”, constatou Gabriel.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG
Edição: Secom

